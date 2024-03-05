Авиационную опасность объявили в Воронежской области
По словам губернатора, к региону приближаются вражеские беспилотники.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Авиационную опасность объявили в Воронежской области из-за украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность!» — написал глава субъекта.
По словам Гусева, со стороны Украины к региону движутся беспилотники, в связи с чем в готовность приведены силы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв привел к пожару на объекте инфраструктуры в Белгородской области. По данным регионального МЧС, повреждения получил один резервуар. Однако угрозы распространения огня не было.
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