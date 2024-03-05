Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Белгородской области
В результате возникло возгорание. Что известно о ЧП?
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Взрыв привел к пожару на объекте инфраструктуры в Белгородской области. О случившемся в своем Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло на объекте в Губкинском городском округе.
«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — уточнил Гладков.
По словам главы региона, на месте уже работают оперативные и аварийные службы. Устанавливаются причины происшествия.
По данным регионального МЧС, повреждения получил один резервуар. Однако угрозы распространения огня нет, для тушения хватает сил и средств, заверили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в швейном цехе исправительной колонии в Пермском крае. Возгорание фиксировалось по площади в 1,5 тысячи квадратных метров.
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