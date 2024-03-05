Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Причины инцидента предстоит выяснить уполномоченным органам.

Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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В Санкт-Петербурге рухнула кабина лифта, в которой находилось 15 человек. Как сообщает телеканал «78», травмы получили трое взрослых и ребенок.

Инцидент произошел 5 марта на Новгородской улице в Шушарах. Пострадавшие сами вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи скорой помощи зафиксировали травмы у двух взрослых и одного ребенка.

Некоторые из пассажиров отказались от медицинской помощи, однако точное число пострадавших все еще уточняется.

Что именно стало причиной случившегося, сейчас предстоит выяснить уполномоченным органам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тела двух мужчин обнаружили в отеле Санкт-Петербурга.

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