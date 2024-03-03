Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 89 0

Тела двух мужчин найдены в номере петербургского отеля

Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Tyson Ellis

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Обстоятельства их смерти выглядят странно.

В Санкт-Петербургском поселке Парголово в отеле были найдены тела двух мужчин. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, их смерть не носила насильственный характер. Как мужчины попали в отель, что стало причиной их смерти — доподлинно неизвестно, эти факты предстоит прояснить правоохранительным органам.

О погибших известно немногое: мужчинам было 27 и 34 года.

«На диване без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы мужчин 1990 и 1996 годов рождения», — прояснил источник.

Тела усопших направили в морг, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Принимается решение о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает возможных очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области обнаружили забетонированные тела под Ростовым.

+1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

12:20
Это важно: как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ в регионах
12:01
Особый политический жест: Байден поцеловал премьер-министра Италии в макушку
11:47
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
11:38
Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга
11:27
«Проблема фундаментальная»: раскрыта суть феномена «галлюцинаций» у нейросетей
11:04
«Еще один способ»: в МИД России сделали заявление по «формуле мира» Зеленского

Сейчас читают

Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео
Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок