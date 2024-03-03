Тайна, покрытая мраком: тела двух мужчин обнаружили в отеле Петербурга

Обстоятельства их смерти выглядят странно.

В Санкт-Петербургском поселке Парголово в отеле были найдены тела двух мужчин. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, их смерть не носила насильственный характер. Как мужчины попали в отель, что стало причиной их смерти — доподлинно неизвестно, эти факты предстоит прояснить правоохранительным органам.

О погибших известно немногое: мужчинам было 27 и 34 года.

«На диване без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы мужчин 1990 и 1996 годов рождения», — прояснил источник.

Тела усопших направили в морг, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Принимается решение о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает возможных очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области обнаружили забетонированные тела под Ростовым.