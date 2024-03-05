«Защиту невозможно обеспечить»: Писториус о виновниках утечки разговора офицеров ФРГ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Минобороны ФРГ: перехват разговора немецких офицеров мог произойти в Сингапуре

«Защиту невозможно обеспечить»: Писториус о виновниках утечки разговора офицеров ФРГ

Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

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Скандал вокруг появившейся в Сети записи, на которой военные обсуждали атаки по объектам на территории России, набирает обороны. В Германии проводится проверка.

Перехват разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, мог произойти в Сингапуре, внутренние каналы связи Бундесвера не скомпрометированы. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам начальника военного ведомства Германии, переговоры велись с использованием платформы WebEx, что соответствует уровню безопасности обсуждаемых сведений, и утечка произошла не вследствие взлома этой системы.

«Наши системы связи не скомпрометированы и не были скомпрометированы. Как вы уже знаете, мы используем WebEx для разговоров определенного уровня секретности, но не общедоступную платформу WebEx, доступную каждому, а вариант, сертифицированный для служебного использования», — заявил Борис Писториус.

Также, по словам главы Минобороны ФРГ, предварительно, причиной утечки стала ошибка одного из участников разговора, который, будучи в Сингапуре, нарушил правила безопасности и подключился по каналу незащищенной связи.

Сейчас в отношении всех военных ФРГ ведется дисциплинарная проверка.

«Все понимают опасность таких атак по прослушке и знают, что 100-процентную защиту невозможно обеспечить. Наши партнеры знают, что мы последовательно и решительно расследуем этот инцидент», — добавил Писториус.

Разговор начальника отдела операций и учений командования BBC бундесвера Франком Грефе, инспектора BBC бундесвера Инго Герхартцом и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе немецкие военные обсуждают необходимость отправки на Украину ждальнобойных ракет Taurus, от которой категорически отказывает канцлер Олаф Шольц, а также планирование операции, в рамках которой будет атакован Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Шольц недоволен, что диалог офицеров ФРГ просочился в Сеть.

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