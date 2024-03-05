Шойгу объяснил, зачем были воссозданы Ленинградский и Московский военные округа

|
Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В конце февраля президент подписал указ об этом, чтобы повысить эффективность управления армией России.

Создание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением Североатлантического альянса и наращиванием его военного потенциала. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сказал он.

В этой связи и было решено создать межвидовые стратегические территориальные объединения российских войск — Ленинградский и Московский военные округа.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин подписал 26 февраля указ об установлении военно-административного деления страны. За округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы. С помощью всех этих мер получится существенно повысить эффективность управления войсками и силами России.

При этом Шойгу заявил о намерении и дальше совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, которые возникают в отношении безопасности нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что зданию штаба Московского военного округа вернули исторический облик. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении его реставрации.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.35
0.02 99.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:29
«Гегемонии Запада больше нет»: в Венгрии заявили о строительстве нового мирового порядка
14:25
Вызывает атеросклероз и инсульт: чем опасно сливочное масло?
14:24
Франция хочет помочь Чехии в сборе денег для закупки оружия Украине
14:17
Вооруженные бандиты попытались захватить аэропорт в Гаити
14:14
«Всегда очень хорошие»: президент Бразилии высказался об отношениях с Путиным
13:51
«Всего несколько встреч»: Китай обвинили в игнорировании украинских дипломатов

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
«Популярность — это наркотик»: Малахов раскрыл причину краха молодых артистов
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок