Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути открыла показ на Московской неделе моды

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Свои коллекции для показов подготовили более 150 дизайнеров из разных стран мира.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Кутюрье на Московкой недели моды устроили показ, который в прямом смысле будоражит сознание зрителей. На подиум в весьма откровенном наряде вышла дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути. Сама кинодива пропустить столь знаковое fasion-событие тоже не могла — дефиле российских дизайнеров она наблюдала в первом ряду. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова увидела модные тренды этого года.

Стоит отметить, что актриса никогда не скрывала своей любви к российским дизайнерам. В Москву она прибыла в одежде от российских модельеров.

Московская неделя моды продлится до 8 марта. Для участия в ней в российскую столицу съехались более 150 дизайнеров из разных стран мира, в том числе из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции и ЮАР. Локации для fashion week будет две — Манеж и ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Юлия Барановская призналась, что особо не следит за модой.

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