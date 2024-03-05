«Тренды не скажу»: Барановская раскрыла, как относится к моде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Телеведущая Барановская призналась, что пристально не следит за модой

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Знаменитость рассказала, кого считает главным мировым дизайнером и создателем модных тенденций.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что особо не следит за модой и из всех текущих трендов в одежде знает только цвет.

«Пристально, как многие блогеры, которые этим интересуются, или редакторы модных журналов, нет, конечно. Всплывает что-то — смотрю, а так… Цвет [года] знаю — персиковый. Но если вы меня попросите рассказать, какие модные тренды в этом сезоне, точно не скажу», — сказала Барановская корреспонденту 5-tv.ru fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

Телеведущая пояснила, что в подборе одежды руководствуется «внутренним ощущением», поэтому ей важно быть со стилистом на одной волне.

«Если стилист меня не слышит и не видит, и настаивает на чем-то своем, это не мой стилист», — заявила знаменитость.

Также Барановская считает, что главный дизайнер и создатель модных тенденций — это природа. А человек лишь повторяет за ней.

«Если вы нырнете с маской в подводный мир, вы поймете, от чего отталкиваются все дизайнеры… Ничего человек еще не придумал. И чем больше ты ходишь и ездишь по природе в разное время года, ты понимаешь: никто из нас с вами вообще ничего в этой жизни не придумал. Все за нас сделала природа. Мы всего лишь ее копируем», — поделилась мнением Барановская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой стиль в одежде предпочитает телеведущая Юлия Барановская.

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