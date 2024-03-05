Все лицо в шрамах: в Москве пропал актер в свой день рождения

Обстоятельства исчезновения устанавливаются.

В Москве заявили о пропаже актера Ивана Либерова. Соответствующее заявление подала его жена. Мужчина 46 лет 2 марта в полдень вышел на улицу из храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Как стало известно 5-tv.ru, Иван Либеров отправился в сторону Мичуринского проспекта, с тех пор его место нахождения неизвестно.

Сообщается, что Либеров говорил в этот день с другом, которому показалось, что именинник находился в нетрезвом состоянии. К вечеру на звонки он уже не отвечал. Как передает жена Ивана, конфликтов у него не с кем не было. Спиртные напитки периодически употреблял.

Иван Либеров снимался в таких кинокартинах как «Прощайте, доктор Чехов!» (2007), «Спецгруппа» (2007) и «Романовы» (2013). Также работал помощником режиссера в передаче «Жизнь продолжается». В настоящее время Иван работает сторожем в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

Из особых примет: припрыгивающая походка, по всему лицу шрамы от порезов, темные зубы, русые волосы, тускло-голубые глаза, худощавое телосложение, большой шрам в области левой щеки, бородка и усы по типу эспаньолки. Одет был в серый свитер на молнии, короткий черный пуховик и темно-синие джинсы. На ногах — серые кроссовки с голубыми вставками.

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