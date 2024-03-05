Собянин рассказал о реализации инициатив по проекту «Молодежь Москвы»

Проекту «Молодежь Москвы» исполнилось четыре года. С его помощью ребята растут творчески и профессионально, а также воплощают в жизнь свои смелые идеи — уже реализовано 2,5 тысячи из них. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Для молодых людей создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе — от волонтерства и медиа до ИТ-образования и уличного искусства. Регулярно проводятся различные конкурсы», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, есть портал «Молодежь Москвы» с афишей городских событий, информацией о столичных проектах и программах. Открыта мультиформатная площадка с залом для мероприятий, тренировок и танцев, с медиастудией, коворкингом и контент-фермой, а также реализуется проект «ВРаботе» — он помогает найти временную и постоянную работу или стажировку.

Всего за эти годы организовано более 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше двух миллионов молодых людей.

«Благодаря проекту в этом году в городе откроют школу мобильного кино и запустят программу профориентации для школьников ТиНАО, пройдут мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы и познавательные прогулки по Москве в интерактивных форматах», — добавил Сергей Собянин.

В декабре Москва получила звание «Молодежная столица России — 2024» — в нынешнем году здесь состоится еще больше различных мероприятий, в том числе международного уровня. Город станет местом притяжения молодежи со всей страны.