Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

На МЦД-1 создали еще один современный московский городской вокзал площадью свыше семи тысяч квадратных метров с лифтами, эскалаторами, навесами на всю длину платформы, интуитивно понятной навигацией, информационными табло.

Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

«Станцию Лианозово мы в прошлом году перенесли на новое место, поближе к открытой станции метрополитена. Здесь был создан транспортно-пересадочный узел, и на этом месте решили возвести новый московский вокзал. Сегодня вторая очередь этой большой стройки, которая в основном завершилась. И Москва получила свой 50-й вокзал на Московских центральных диаметрах. Это, конечно, хороший подарок для жителей. Я надеюсь, что он улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы. Вложен огромный труд строителей, проектировщиков — это совместный проект Москвы и „РЖД“. Много пришлось потрудиться, чтобы сделать здесь достойный вокзал», — отметил мэр Москвы.

Станция Лианозово, открытая в 1913 году, расположена между станциями Марк и Бескудниково на границе районов Лианозово, Дмитровский и Восточное Дегунино. Это часть транспортного узла, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦД-1 и маршруты наземного городского транспорта. Поблизости находятся ландшафтный заказник «Лианозовский», Лианозовский парк культуры и отдыха, Лианозовский электромеханический завод и крупный торговый центр.

Работы по комплексной реконструкции начали в четвертом квартале 2021 года и завершили в марте 2024-го. В результате на МЦД-1 создали еще один современный московский городской вокзал площадью свыше семи тысяч квадратных метров с лифтами, эскалаторами, навесами на всю длину платформы, интуитивно понятной навигацией, информационными табло. Инфраструктура удобна для маломобильных пассажиров и для родителей с маленькими детьми.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Тони, новый вокзал отвечает самым современным требованиям.

«Это и безбарьерная среда, и хорошее освещение, и санитарно-бытовые условия», — отметил Олег Тони.

На первом этапе реализации проекта станцию перенесли на 350 метров в сторону Московской области и построили две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль. Они открылись в сентябре 2023 года одновременно с новой станцией метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии.

Северный вестибюль, в котором установили четыре лифта и восемь эскалаторов, соединили со входом на станцию метро и строящимся пешеходным переходом через Лианозовский проезд. В результате пассажиры могут сделать пересадку на метро всего за две-три минуты, не выходя на улицу.

На втором этапе проекта в марте 2024 года завершили строительство южного подземного вестибюля. Это сократило время пересадки между МЦД и наземным городским транспортом в четыре раза.

Южный вестибюль оборудован тремя лифтами и эскалаторами и интегрирован с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд, а также строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу.

Ежедневно станцией Лианозово МЦД-1 пользуются девять тысяч человек.

«Ожидаем, что к 2030 году пассажиропоток станции Лианозово МЦД-1 вырастет на 67 процентов. А всем московским городским вокзалом будут пользоваться до 44 тысяч человек в сутки», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 2024 году завершится благоустройство прилегающей территории, будут реконструированы перехватывающая парковка на 236 автомобилей и отстойно-разворотная площадка для электробусов. Кроме того, построят дополнительные пешеходные тоннели через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.

В ближайших планах — строительство торгового центра и реконструкция прилегающих дорог, включая расширение Дубнинской улицы.

Развитие железнодорожного транспорта

В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, утвержденным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, в 2024 году планируется завершить строительство и реконструкцию восьми объектов пассажирской инфраструктуры, включая:

— новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3;

— реконструированный московский городской вокзал Щербинка МЦД-2;

— новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4 (работы завершены 6 февраля 2024 года);

— северный вестибюль станции Тестовская МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району Большого Сити;

— уникальное пролетное строение, которое завершит интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метрополитеном;

— новый вестибюль станции Деловой Центр Московского центрального кольца (МЦК), который обеспечит его интеграцию с МЦД-4;

— южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1 (работы завершены 5 марта 2024 года);

— надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3.

Ежедневно инфраструктурой этих объектов будут пользоваться более 250 тысяч жителей Москвы и Московской области.

МЦД-1: столица стала ближе

Протяженность линии наземного метро МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» составляет 52 километра с 25 остановками, включая 10 московских городских вокзалов. Конечные станции — Одинцово и Лобня.

Ежедневно пассажиры совершают около 270 тысяч поездок. Обновлен весь подвижной состав.

Открытие МЦД-1 улучшило транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Удобнее и быстрее стало добираться до столицы жителям подмосковных Лобни, Долгопрудного, Одинцова и других близлежащих населенных пунктов.

В результате открытия движения по МЦД-1 снизилась нагрузка на северный участок Серпуховско-Тимирязевской, западный участок Арбатско-Покровской, северо-западный участок Таганско-Краснопресненской и Филевскую линию метро.

МЦД — современное наземное метро

Движение по первым МЦД было открыто 21 ноября 2019 года. В церемонии на Белорусском вокзале принял участие Владимир Путин.

Сегодня сеть МЦД включает четыре диаметра. Это 303 километра и 136 станций, в том числе 50 московских городских вокзалов (с учетом вокзала Лианозово).

Интервал движения поездов составляет пять — семь минут в час пик.

Пассажиров перевозит 398 поездов, 78 процентов из которых — современные составы (МЦД-1 — 100 процентов, МЦД-2 — 100 процентов, МЦД-3 — 70 процентов, МЦД-4 — 53 процента).

Ежедневно москвичи и гости столицы совершают до 1,3 миллиона поездок (МЦД-1 — 270 тысяч, МЦД-2 — 350 тысяч, МЦД-3 — 400 тысяч, МЦД-4 — 230 тысяч). В общей сложности с момента открытия движения на МЦД было выполнено свыше 835 миллионов поездок.