Соединяя города: как развивается дорожная сеть России

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Время движения поездов из Москвы в Петербург сократится после запуска ВСМ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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До 2030 года дорожники должны построить 50 транспортных обходов вокруг крупных населенных пунктов.

Новый мост, протяженностью более километра, открыли накануне в Ленинградской области. Он ведет к Ириши — в один из промышленных центров региона. И вот такие масштабные проекты сейчас реализуются по всей России.

Оглашая послание Федеральному собранию, президент страны Владимир Путин подчеркнул — нужно развивать и совершенствовать логистику. Ведь когда регионы становятся ближе — растет экономический потенциал и туристическая привлекательность страны. На дороге в Сочи, как обещают, даже в пик курортного сезона, не будет пробок. А ж/д путешествие из Москвы в Петербург сократится до двух часов.

На очереди и другие регионы. До 2030 года дорожники должны построить 50 транспортных обходов вокруг крупных городов. Детали выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мост через реку Волхов в Ленобласти открыли почти на два года раньше срока.

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