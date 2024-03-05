Макрон об использовании замороженных активов России: «Это ослабит Европу»

Последние месяцы Запад пытается придумать законные способы, которые могли бы оправдать откровенное хищение имущества РФ.

Париж не будет поддерживать решение об использовании замороженных российских активов, если это противоречит международному праву. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов», — сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов РФ. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

А министр финансов США Джанет Йеллен уверена, что законный способ изъятия активов России нужно придумать как можно быстрее.

«Нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», —заявила Йеллен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России.