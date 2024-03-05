Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 16 0

Изобретение ученых сможет собирать 4,5 тонны плодов в сутки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставропольский край, в ходе которого посетил тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Здесь ему продемонстрировали робота, которого создали для сбора томатов.

Молодые ученые Ставрополя изобрели робота, который способен заменить тяжелый труд рабочих, собирающих в жару томаты. Путину продемонстрировали умения робота. Искусственный интеллект находит зрелый плод, определяет расстояние, захватывает его и кладет в корзину.

Роботизированный комбайн превзойдет возможности человека в четыре раза, отмечают разработчики. В сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, в то время как человек может собрать 1,2 тонны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин находится с визитом на Ставрополье. Глава государства планирует встретиться с представителями аграрно-промышленного комплекса региона и губернатором края Владимиром Владимировым.

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