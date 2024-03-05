Путин находится с визитом на Ставрополье: что входит в планы президента

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 284 0

Путин приехал с рабочим визитом в Ставрополь

Путин находится с визитом на Ставрополье: что входит в планы президента

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Сам по себе регион России большой по площади, там выращивают многие сельскохозяйственные культуры.

Президент России Владимир Путин приехал в город Ставрополь. Об этом стало известно во вторник, 5 марта.

Ожидается, что в ходе своей деловой поездки российский лидер планирует посетить поселок Солнечнодольск, где находится тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Там глава государства познакомится с работой предприятия и пообщается с его сотрудниками.

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями аграрно-промышленного комплекса региона и губернатором края Владимиром Владимировым.

Также Путин примет участие в открытии новых объектов производства в Белгородской, Ленинградской областях и Мордовии.

Ставропольский край — огромный по площади регион, где выращивают многие сельскохозяйственные культуры, угодья занимают 87,8% его территории. По сути, это один из крупнейших аграрных регионов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО.

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