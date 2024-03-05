Жительницы Ставрополя расцеловали Путина во время встречи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 40 0

Люди выразили свою любовь к президенту.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Ставропольский край. На встрече с лидером нашей страны местные жительницы не смогли сдержать эмоций. Несколько женщин буквально расцеловали главу государства.

Владимир Владимирович, в свою очередь, горячо обнял женщин и уделил им свое внимание. Жители Ставрополя пожелали президенту крепкого здоровья и призвали беречь себя.

Также во время общения с местными жителями российский лидер отметил хорошую погоду в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посетил тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура», где ему продемонстрировали собирающего томаты робота. Молодые ученые Ставрополя изобрели автоматический комбайн, который заменит тяжелый труд рабочих.

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Жительницы Ставрополя расцеловали Путина во время встречи

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