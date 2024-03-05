Нарышкин назвал опасными слова Макрона об отправке сил НАТО на Украину

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат НАТО на Украину.

«Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Нарышкин подчеркнул, что заявления Макрона «крайне опасны», и согласился с высказыванием ведущего о том, что они двигают мир к ядерной войне.

Лидер Франции по итогам прошедшей в конце февраля в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что консенсуса по отправке на помощь Киеву сухопутных войск западных стран пока нет, «но с течением времени ничего исключать нельзя».

Слова Макрона вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СВР Сергей Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков».