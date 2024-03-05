Нарышкин назвал опасными слова Макрона об отправке сил НАТО на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Европейские политики все реже демонстрируют наличие хоть какого-то здравого смысла, отметил глава СВР.

Нарышкин назвал опасными слова Макрона об отправке сил НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал крайне опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат НАТО на Украину.

«Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла», —  сказал он в эфире федерального телеканала.

Нарышкин подчеркнул, что заявления Макрона «крайне опасны», и согласился с высказыванием ведущего о том, что они двигают мир к ядерной войне.

Лидер Франции по итогам прошедшей в конце февраля в Париже конференции по поддержке Украины заявил, что консенсуса по отправке на помощь Киеву сухопутных войск западных стран пока нет, «но с течением времени ничего исключать нельзя».

Слова Макрона вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СВР Сергей Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков».

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