«Мозаика сложилась»: Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

Нарышкин: «Северные потоки» взорвали англосаксы
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Диверсия произошла в сентябре 2022 года. Запад до сих пор пытается замалчивать произошедшее.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью на одном из федеральных каналов.
Читайте также
Неудобная правда: какие тайны Запад пытается утопить после взрывов на «Северных потоках»
«У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — подчеркнул Нарышкин.
Газопроводы были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по этому делу. Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. А вот в Германии сообщили, что не станут прекращать расследование.
Ранее, писал 5-tv.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что тему «Северных потоков» не получится «замылить».
- 2 мар
- Небензя: тему «Северных потоков» не получится «замылить»
- 26 февр
- Германия выразила готовность продолжать расследование терактов на «Северных потоках»
- 26 февр
- Нет оснований? Дания остановила расследование теракта на «Северных потоках»
- 19 февр
- Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»
- 18 февр
- «Вентиль открутите»: Путин напомнил о сохранившейся нитке «Северного потока»
- 11 февр
- Неудобная правда: какие тайны Запад пытается утопить после взрывов на «Северных потоках»
- 9 февр
- «Одна труба жива»: Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу
- 9 февр
- Путин рассказал, кто на самом деле взорвал «Северные потоки»
- 8 февр
- Швецию уличили в сокрытии виновных в терактах на «Северных потоках»
- 7 февр
- Названа единственная логичная причина закрытия следствия по «Северным потокам»
Читайте также
86%
-0.19 98.94
-0.17
Нашли ошибку?