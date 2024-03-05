«Мозаика сложилась»: Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 53 0

Нарышкин: «Северные потоки» взорвали англосаксы

«Мозаика сложилась»: Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Диверсия произошла в сентябре 2022 года. Запад до сих пор пытается замалчивать произошедшее.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью на одном из федеральных каналов.

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«У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — подчеркнул Нарышкин.

Газопроводы были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по этому делу. Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. А вот в Германии сообщили, что не станут прекращать расследование.

Ранее, писал 5-tv.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что тему «Северных потоков» не получится «замылить».

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