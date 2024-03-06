Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Почему власти Венгрии хотят обсудить эту тему именно с американским политиком?

Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Тема:
Спецоперация

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается обсудить с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине. Встреча политиков пройдет во Флориде. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто агентству РИА Новости.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним (с Трампом — Прим. ред.), так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сообщил дипломат.

Он отметил, что в Будапеште уверены, что к миру на Украине может привести только президентство Трампа. Если политик проиграет выборы, то надежды на скорое прекращение конфликта значительно меньше.

Сийярто подчеркнул, что многие страны Европы не согласятся с позицией Венгрии, но, тем не менее, Будапешт уверен в своих убеждениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США провели ключевой этап президентских праймериз.

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