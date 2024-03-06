Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ выросло до 16

Количество пострадавших в результате пожара в котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 16 человек. Об этом сообщили в правительстве республики. До этого сообщалось о десяти пострадавших.

На месте возгорания работают пожарные расчеты. С огнем сражаются семь спасателей и четыре единицы пожарной техники.

Глава региона Владислав Ховалыг прокомментировал прежде ситуацию в своем Telegram-канале. Он сообщил, что всех пострадавших госпитализировали, а здание оцепили. Сам губернатор выехал на место ЧП. Кроме того, аварийные бригады мобилизованы для устранения последствий инцидента.

Пока что причины пожара выясняются. По факту инцидента будет создан оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Белгородской области. ЧП случилось на объекте в Губкинском городском округе.