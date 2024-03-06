«Не нужно дискуссий»: Писториус раскритиковал Макрона за призывы к поддержке ВСУ

Немецкий министр выступил против полемики французского лидера.

Бесполезным является заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна перестать трусить в вопросе предоставления Украине помощи, а также о необходимости отправлять на фронт войска. Этот призыв раскритиковал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — приводит его слова Tagesschau.

Среди этих актуальных проблем — эффективное наращивание производственных мощностей промышленности, отметил Писториус. А такая полемика, как у Макрона, не поможет разрешить проблемы Запада в вопросе поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон высказался об отправке войск на Украину в ближайшем будущем. Глава государства был вынужден прокомментировать этот момент, ведь его прошлое неоднозначное заявление о конфликте в Незалежной во время встречи с лидерами 26 государств в Париже вызвало волну обсуждений.