«Не нужно дискуссий»: Писториус раскритиковал Макрона за призывы к поддержке ВСУ

Писториус счел бесполезным призыв Макрона не трусить в помощи Украины
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Немецкий министр выступил против полемики французского лидера.
Бесполезным является заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна перестать трусить в вопросе предоставления Украине помощи, а также о необходимости отправлять на фронт войска. Этот призыв раскритиковал глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — приводит его слова Tagesschau.
Среди этих актуальных проблем — эффективное наращивание производственных мощностей промышленности, отметил Писториус. А такая полемика, как у Макрона, не поможет разрешить проблемы Запада в вопросе поддержки Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон высказался об отправке войск на Украину в ближайшем будущем. Глава государства был вынужден прокомментировать этот момент, ведь его прошлое неоднозначное заявление о конфликте в Незалежной во время встречи с лидерами 26 государств в Париже вызвало волну обсуждений.
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