Продюсер Кобылянский предрек иноагентам большие убытки

Российские законодатели могут рассмотреть инициативу о запрете выплат по авторским и смежным правам.

Запрет на получение выплат по авторским и смежным правам, если он будет введен, может серьезно ударить по доходам иноагентов. Об этом в беседе с URA.RU заявил композитор и продюсер Евгений Кобылянский.

Ранее стало известно, что после принятия Госдумой закона о полном запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов, депутатам стали поступать предложения о введении запрета и на выплаты по авторским и смежным правам иноагентам и артистам, которые занимаются дискредитацией России, проживая за границей.

По словам Кобылянского, такая инициатива серьезно ударит по кошельку тех, кто уехали и «предали открыто свою страну», но чьи произведения продолжают звучать в российском публичном пространстве, использоваться в кино, на телевидении и в средствах массовой информации.

Продюсер отметил, что сейчас иноагенты по-прежнему могут получать авторские выплаты со своих произведений, и это «очень приличные деньги». В случае ужесточения закона об авторских правах, считает Кобылянский, должны быть четко проработаны его механизмы, чтобы не пострадали невиновные артисты.

«Коль нас поставили в условие, где мы должны, в том числе, и нашу физическую, интеллектуальную собственность защищать, то делать это нужно по всем фронтам, половинчатых решений быть не может. Но призываю очень тщательно поработать над теми механизмами и категориями, которые будут лишены этих прав. Чтобы [под наказание] не попали авторы, которые по тем или иным, может быть, и уважительным, причинам оказались где-то за территорией РФ, но не выступали против своей страны. Мы же не можем их лишить возможности получать авторские вознаграждения», — заявил продюсер.

Законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов был принят Госдумой 28 февраля. Предполагается, что он лишит иноагентов от 50% до 80% рекламных доходов — около пяти миллиардов рублей в год.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить лишение свободы до двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед вслед за Госдумой одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.