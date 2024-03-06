Совфед одобрил законопроект о запрете рекламы у иноагентов

Сенаторы одобрили закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Решение принято Совфедом в среду, 6 марта.

Законопроект был принят Госдумой 28 февраля. Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России. За нарушение предусматриваются штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить лишение свободы до двух лет.

При вступлении в силу закона, считают в Госдуме, иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. По подсчетам экспертов, это порядка пяти миллиардов рублей (по данным за 2023 год).

Силу документ получит после подписания президентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что законопроект о повышении размера материнского капитала подготовили депутаты Госдумы из трех фракций — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Согласно документу, в случае его принятия с 1 февраля 2025 года выплата составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка, миллион — на второго и еще миллион — на третьего, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.