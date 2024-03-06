«Очень к месту здесь»: Бледанс вышла в свет в блузке покойной Гурченко

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 173 0

Эвелина Бледанс вышла в свет в блузке покойной Людмилы Гурченко

«Очень к месту здесь»: Бледанс вышла в свет в блузке покойной Гурченко

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Артистка появилась на премьере фильма «Онегин» в необычном наряде.

Эвелина Бледанс пришла на премьеру фильма Сарика Андреасяна «Онегин», которая состоялась в кинотеатре «Каро Октябрь». На показе картины присутствовало множество знаменитостей, но Бледанс удалось затмить многих. Артистка предстала в стильном образе, отсылающим к XIX веку. В беседе с KP.RU она объяснила свой выбор.

«Мне кажется, что для таких важных премьер нужно выбирать важные вещи. Эту шляпку я покупала в Европе, и она, действительно, XIX века. А эта блузка Людмилы Марковны Гурченко, которая, как мне кажется, очень к месту здесь. А завтра она снова уедет в музей», — сказала Бледанс.

Свой наряд знаменитость дополнила и современной золотой юбкой средней длины, а также лодочками.

«Эта блузка сегодня, думаю, принесет мне приятные эмоции. И как всегда бывает, и я в это абсолютно верю — через вещь мы получаем определенные знаки и энергию. Сегодня эти знаки от Людмилы Марковны здесь», — продолжила актриса.

На вопрос журналистов о том, какие впечатления от блузки испытывает сама Эвелина, звезда ответила, что начинает чувствовать прилив творческой энергии. Бледанс считает, что после премьеры фильма у нее обязательно родятся какие-нибудь новые идеи и образы, которые она сможет воплотить в жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бледанс раскритиковали за видео в бикини.

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