Объединил все континенты: как прошел финальный день Всемирного фестиваля молодежи

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В Сириусе прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Участниками мероприятия стали в этом году 20 тысяч человек.

Сегодня финальный день Всемирного фестиваля молодежи. Церемония закрытия прошла с размахом в «Сириусе».

Но и начался этот день ярко. Гости форума встретились с Владимиром Машковым, увидели иммерсионное шоу, сами сыграли в театрализованной постановке. Самое интересное — в репортаже корреспондента «Известий» Анны Ничуговской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фестивале собрали рекордный многонациональный хоровод. За руки взялись более двух тысяч молодых людей со всего мира. Танец, ставший символом России, объединил представителей 73 национальностей из 150 стран.

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