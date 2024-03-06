Объединил все континенты: как прошел финальный день Всемирного фестиваля молодежи
В Сириусе прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Участниками мероприятия стали в этом году 20 тысяч человек.
Сегодня финальный день Всемирного фестиваля молодежи. Церемония закрытия прошла с размахом в «Сириусе».
Но и начался этот день ярко. Гости форума встретились с Владимиром Машковым, увидели иммерсионное шоу, сами сыграли в театрализованной постановке. Самое интересное — в репортаже корреспондента «Известий» Анны Ничуговской.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фестивале собрали рекордный многонациональный хоровод. За руки взялись более двух тысяч молодых людей со всего мира. Танец, ставший символом России, объединил представителей 73 национальностей из 150 стран.
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