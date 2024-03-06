Рекордный многонациональный хоровод собрали на Всемирном фестивале молодежи

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Сегодня международный форум подходит к концу.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Рекордный многонациональный хоровод собрали на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». За руки в взялись более двух тысяч молодых людей со всего мира. Танец, ставший символом России, объединил представителей 73 национальностей из 150 стран.

А еще для иностранных гостей устроили настоящий международный квартирник. Участники фестиваля из Англии, Канады, Финляндии и Исландии смогли послушать как современную, так и классическую русскую музыку. Грандиозный международный форум подходит к концу и завершится он сегодня гала-концертом на главной сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники из 180 стран приехали в «Сириус» на Всемирный фестиваль молодежи.

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