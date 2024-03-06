Путин заявил, что любая война — это трагедия

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Путин: любая война является трагедией

Фото, видео: Reuters / KAI PFAFFENBACH; 5-tv.ru

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Президент РФ указал на важность создания таких условий в мире, чтобы конфликтов было меньше.

На Всемирном фестивале молодежи президент РФ Владимир Путин заявил, что любая война является трагедией. Глава государства отметил, что сейчас много горячих точек по всему миру, включая конфликт на Украине. Ситуация непростая.

«Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают», — отметил Путин на встрече с участниками фестиваля.

На протяжении всей истории человечества происходят страшные события. И вопрос в том, как жить в таких условиях и на что можно рассчитывать. Поэтому нужно всегда думать о лучшем будущем и стремиться создавать такие условия, чтобы конфликтов было меньше, а сотрудничества больше, подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел финальный день Всемирного фестиваля молодежи.

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