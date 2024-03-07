Путин поручил сократить до 16 часов путь к Черноморскому побережью

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Какие еще глава государства поставил перед правительством задачи по развитию дорожной сети России?

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Максимум 16 часов, чтобы из любой точки страны добраться до берега Черного моря. Вот так одной фразой можно описать цель, поставленную президентом РВ Владимиром Путиным на совещании по развитию Азовско-Черноморского региона.

В целом, задач, конечно, намного больше, но именно транспортная доступность и логистика потащат за собой все остальные отрасли. Об основных проектах — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается дорожная сеть России. Так, например, до 2030 года дорожники должны построить 50 транспортных обходов вокруг крупных городов.

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