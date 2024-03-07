Путин поручил сократить до 16 часов путь к Черноморскому побережью

Максимум 16 часов, чтобы из любой точки страны добраться до берега Черного моря. Вот так одной фразой можно описать цель, поставленную президентом РВ Владимиром Путиным на совещании по развитию Азовско-Черноморского региона.

В целом, задач, конечно, намного больше, но именно транспортная доступность и логистика потащат за собой все остальные отрасли. Об основных проектах — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается дорожная сеть России. Так, например, до 2030 года дорожники должны построить 50 транспортных обходов вокруг крупных городов.