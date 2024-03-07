В Тульской области открыли завод по производству двигателей Haval

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Сколько двигателей в год будет выпускать предприятие?

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В Тульской области открыли один из крупнейших в России моторных заводов. Предприятие построено под одной крышей со сборочным комплексом китайской компании Haval.

Годовой объем выпуска — 100 тысяч двигателей объемом полтора и два литра. Этого хватит, чтобы оснастить до 90% автомобилей марки, выпускаемых в нашей стране. А главное — не зависеть от западных комплектующих. Корреспондент «Известий» Дария Сенникова оценила все плюсы нового производства. Подробности — в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

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