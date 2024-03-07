«Есть чувствительные вопросы»: о чем Путин говорил с главой МАГАТЭ Гросси

Их предыдущая встреча состоялась в октябре прошлого года во время визита Гросси в Петербург.

Там, где Россия — есть порядок. Об этом прекрасно знает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сегодня он встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Президент подчеркнул, что РФ готова обеспечивать безопасность ядерной энергетики в любой точке планеты, где есть наши специалисты.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. И остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии», — указал российский лидер.

Президент добавил, что РФ выполняет все условия по обеспечению безопасности на атомных объектах. А новые электростанции возводятся по современным принципам.

Гросси, в свою очередь, отметил, что до этой встречи стороны в последний раз беседовали полтора года назад во время его визита в Петербург.

«Это была важная встреча на тот момент. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще более показывает своевременность этой беседы, и я согласен, времена очень важные, есть вызовы, и эти вызовы мы будем обсуждать, есть чувствительные вопросы», — добавил Гросси.

Стороны также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Сами переговоры длились около 50 минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МАГАТЭ Гросси предостерег от санкций против «Росатома».