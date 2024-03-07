Спецборт МЧС вылетел в Красноярск с пострадавшими в результате ЧП на ТЭЦ в Туве

Восемь пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в настоящий момент доставляют из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС России Ил-76. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Решение о транспортировке пострадавших в больницы Красноярска принял консилиум врачей.

При перелете пострадавших сопровождают медицинские сотрудники отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства.

В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, из них 15 госпитализированы с ожогами и черепно-мозговыми травами. Шесть — в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел утром 6 марта в отсеке топливоподачи. Котлы повреждений не получили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Магадане.