Спецборт МЧС вылетел в Красноярск с пострадавшими в результате ЧП на ТЭЦ в Туве
Решение о транспортировки принял консилиум врачей.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Восемь пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в настоящий момент доставляют из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС России Ил-76. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Решение о транспортировке пострадавших в больницы Красноярска принял консилиум врачей.
При перелете пострадавших сопровождают медицинские сотрудники отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства.
В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, из них 15 госпитализированы с ожогами и черепно-мозговыми травами. Шесть — в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел утром 6 марта в отсеке топливоподачи. Котлы повреждений не получили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Магадане.
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