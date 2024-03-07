«Вручать медаль посмертно?» — Вяльбе высмеяла долгосрочное хранение допинг-проб

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Глава ФЛГР Вяльбе: хранение допинг-проб на протяжении до десяти лет бессмысленно

«Вручать медаль посмертно?» — Вяльбе высмеяла долгосрочное хранение допинг-проб

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Президент Федерации лыжных гонок России иронично предложила вручать олимпийские медали посмертно, раз пробы спортсменов хранятся на протяжении такого количества времени.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе иронично предложила вручать медали чемпионам Олимпийских игр посмертно. В интервью с агентством РИА Новости она раскритиковала кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому пробы спортсменов могут храниться на протяжении до десяти лет.

Долгосрочное хранение необходимо для возможности проведения повторного анализа допинг-проб. Подобное правило у Елены Вяльбе вызывает недоумение.

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка). WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг», — поделилась Президент Федерации лыжных гонок РФ.

Вяльбе отметила, что допинг-пробы могли бы сохраняться максимум два-три месяца.

Кроме того, по мнению главы ФЛГР, пересмотреть стоит и допинг-лист, который все больше продолжает расширяться с каждым годом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вяльбе заявила о зависти зарубежных спортсменов к России.

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