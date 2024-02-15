«Иностранцы следят»: Вяльбе заявила о зависти зарубежных спортсменов к России

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Евгения Романова
Евгения Романова 140 0

Вяльбе: иностранные спортсмены завидуют российским соревнованиям

«Иностранцы следят»: Вяльбе заявила о зависти зарубежных спортсменов к России

Фото: Tomi HÃƒâ€žNninen / ТАСС

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Сейчас в Тюмени проводится Спартакиада, там есть отличная трасса.

Иностранные спортсмены и специалисты не просто следят, но и завидуют российским соревнованиям по лыжным гонкам. Такие конкурсы совершенно точно можно сравнивать с международными. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе в беседе с ТАСС.

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют», — сказала она.

Сейчас проводится Всероссийская зимняя спартакиада в Тюмени. Там уже организованы шикарная трасса и отличные условия, подчеркнула она. Вяльбе добавила, что ей иностранные спортсмены неинтересны, за ними она не следит.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит Всероссийская зимняя спартакиада. Она объединяет лучших атлетов со всей страны: 14 зимних олимпийских дисциплин и 2,5 тысячи участников.

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