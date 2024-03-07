Кириенко заявил об участии украинской делегации во Всемирном фестивале молодежи

Всего на мероприятие приехали представители 190 стран.
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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На Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи, среди участников была украирская делегация. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Подводя итоги фестиваля во время пресс-конференции, Кириенко отметил, что на самом деле он собрал участников из 190 стран, а не 188, как заявлялось ранее. Две страны, делегации которых также можно посчитать — это Россия и Украина.
«Здесь была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины», — сказал он.
Кириенко подчеркнул, что украинских участников представлять СМИ не стали, в первую очередь, из соображений их же безопасности — в своей стране их ждет как минимум уголовное преследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал неизбежным духовное воссоединение России и Украины.
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