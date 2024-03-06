Путин назвал неизбежным духовное воссоединение России и Украины

Глава государства указал, что нужно искоренять все, что этому мешает.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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Народы Украины и России рано или поздно снова воссоединятся на духовном уровне. По мнению российского лидера Владимира Путина — это неизбежно.
В ходе встречи с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи глава государства указал, что нужно искоренять все, что мешает этому воссоединению.
«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае, на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно. Но для того, чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять все, что мешает этому», — заявил Путин.
Он отметил, что главной помехой этому мешают проявления национализма на Украине.
«Вот это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — подчеркнул Путин.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер также отмечал, что рано или поздно Россия и Украина все равно придут к соглашению, а отношения между народами восстановятся.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал, почему Зеленский занял сторону неонацистов.
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