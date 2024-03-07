Ушел из жизни актер Николай Чемезов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Актеру из фильма «Сыновья уходят в бой» было 78 лет.

Ушел из жизни актер Николай Чемезов

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Николай скончался 6 марта в Чите. Причины смерти артиста пока не раскрываются. Об этой печальной новости сообщили IZ.RU.

 «На 79-м году ушел из жизни артист Николай Чемезов. …В нашей памяти, в памяти зрителей, в архивах театра останутся его работы и его имя», — написали в своемTelegram-канале представители Забайкальского краевого драматического театра.

Николай ЧемезовНиколай Чемезов. Фото: Из открытых источников

Николай Чемезов родился на Урале в 1945 году. Будущий актер окончил Свердловское театральное училище в 1969 году и успел потом поработать в Казанском, Рижском и Тульском театре юного зрителя. Также артист работал Великолукском и Читинском театрах. В Забайкальском краевом драматическом театре Николай проработал более 20 лет с 1984 по 2004 год. За это время он сыграл в более, чем 50 спектаклях.

Он был уважаем и любим зрителями. Его вспоминают как ответственного человека, который любил свою работу, а также его помнят как артиста, сыгравшего много ярких и запоминающихся ролей в театре

 Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти театрального режиссера Рамаса Туминаса.

 

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