Ушел из жизни актер Николай Чемезов

Актеру из фильма «Сыновья уходят в бой» было 78 лет.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
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Николай скончался 6 марта в Чите. Причины смерти артиста пока не раскрываются. Об этой печальной новости сообщили IZ.RU.
«На 79-м году ушел из жизни артист Николай Чемезов. …В нашей памяти, в памяти зрителей, в архивах театра останутся его работы и его имя», — написали в своемTelegram-канале представители Забайкальского краевого драматического театра.
Николай Чемезов.
Николай Чемезов родился на Урале в 1945 году. Будущий актер окончил Свердловское театральное училище в 1969 году и успел потом поработать в Казанском, Рижском и Тульском театре юного зрителя. Также артист работал Великолукском и Читинском театрах. В Забайкальском краевом драматическом театре Николай проработал более 20 лет с 1984 по 2004 год. За это время он сыграл в более, чем 50 спектаклях.
Он был уважаем и любим зрителями. Его вспоминают как ответственного человека, который любил свою работу, а также его помнят как артиста, сыгравшего много ярких и запоминающихся ролей в театре
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти театрального режиссера Рамаса Туминаса.
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