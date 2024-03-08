Исповедь ушедшей со сцены певицы Зиверт: «Каждый день продолжала себя разрушать»

Из-за серьезных проблем со здоровьем артистка приостановила концертную деятельность. Какую правду она о своей жизни она скрывала от поклонников?

Российская певица Юлия Зиверт (Zivert) поставила на паузу свою концертную деятельность. У популярной артистки серьезные проблемы со здоровьем, сопровождающиеся паническими атаками. Все началось с воспаления в шейном отделе, которое и спровоцировало дальнейшие проблемы с физическим и психическим здоровьем. Несмотря на это певица долгое время продолжала давать концерты и нагружать себя работой. Но сейчас силы закончились…

На последнем концерте артистка испытала крайне сильную боль, после чего врачи поставили Юлию перед фактом — здоровье души и тела может сломаться окончательно. Зиверт приняла решение отменить свои концерты и выступления как минимум до осени, при этом в шоу «Голос» певица останется.

На страшные панические атаки певица начала жаловаться около года назад. Помимо ужасающих мыслей недуг вызывал сильные боли по всему телу певицы. Девушка пыталась нормализовать психику. Она уехала на Бали и погрузилась в написание нового альбома, но спустя время ситуация ухудшилась. На данный момент концертная деятельность остановлена, знаменитость борется с недугом.

Мнение психиатров

Подробнее о панических атаках и борьбе с ними рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru. Специалист уточнил, что панические атаки сопровождаются тревогой, страхом, напряжением и волнением. Также могут проявляться тахикардия, повышенное артериальное давление, увеличенная потливость. Очень часто присутствует страх смерти. Это ужасное состояние, которое может затянуться на несколько часов. Примечательно, что чаще всего оно проявляется у людей, которые ведут активную жизнь.

«В основном это у людей, которые ведут, как ни странно, активный образ жизни в плане работы. Это такой синдром менеджера. От части человека ответственного, тревожного, пунктуального и педантичного, который старается не опоздать», — уточняет специалист.

Лечение от страшного недуга существует, и достаточно длительное, не менее полугода. Но оно не может дать стопроцентной гарантии. Чем раньше начать лечение, тем прогноз будет благоприятнее.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Врач-психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru согласился со словами коллеги и дополнил его слова о заболевании. Паническая атака — это всегда внезапный приступ сильнейшей тревоги, страха, сопровождающийся вегетативными проявлениями тахикардии, отдышки, боли в животе. В голове появляются очень страшные мысли и страх потерять сознание. Люди часто вызывают скорую. Так нужно обязательно работать с тревогой и подбирать препараты.

По словам специалиста, боли в шее Зиверт могут провоцировать панические атаки. Любой неврологический симптом, если человек долго ждет, может спровоцировать недуг. По его мнению, шансы вернуться на сцену у певицы есть. Главное, вылечить тревожное расстройство.

«Когда человек в сильной тревоге, большие скопления людей тревогу усиливают, потому что любой выход на сцену, как бы человек не любил выступать, это значительно увеличивает тревогу», — уверен Шуров.

Подробности о болезни

В документальном фильме о Зиверт открылась правда ее заболевания. Когда-то во время поездки по святым местам Иерусалима певица случайно упала на лестнице и получила травму верхнего шейного отдела. С этих пор начались сильные боли. Потом пришли и панические атаки. Врачи советовали артистке быть в постоянном покое, где нет громкого звука и большого скопления людей. Но Зиверт не сразу прислушалась к медикам.

Недавно в своем блоге певица призналась, что начавшиеся полтора года назад проблемы со здоровьем никуда не ушли. Более того, они приобрели прогрессирующую форму. На какое-то время Юлии становилось лучше и ей казалось, что дело всей жизни вытащит ее из пропасти. Но самое страшное, что причину заболевания панических атак так и не нашли.

«Я все это время продолжала каждый день себя разрушать. И, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты, я продолжаю медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, в моей жизни», — поделилась переживаниями с поклонниками певица в своем блоге.

Артистка понимает, что на ней лежит большая ответственность перед командой, организаторами, слушателями, поэтому в самом начале она закрывала глаза на свое состояние и постоянно выступала. Но сейчас ситуация очень серьезная.

Последняя капля случилась на недавнем концерте Зиверт в Калининграде. Тогда певица вышла на сцену, буквально обколотая обезболивающими, отработала сольный концерт. После чего ее настигли страшные боли.

Эта ситуация повлияла на непростое решение Зиверт. Все концерты и корпоративы она отменяет как минимум до осени.

Освободившееся время Зиверт потратит с пользой. Она будет создавать новую музыку параллельно со своим лечением. Несмотря на болезнь знаменитость не собирается пропадать из виду. По мнению певицы, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом уверенно шагать только вперед.

Поддержка зрителей очень помогает ей. Юлия верит, что вернется и засияет пуще прежнего.

Участие в проекте «Голос»

Двенадцатый сезон популярного музыкального шоу вышел с новым составом наставников, в который вошла Зиверт. Сначала артистка столкнулась с критикой, некоторые поклонники просили заменить звезду, так как у нее нет музыкального образования. На это Юлия Зиверт отметила, что она «ухо народа». Выбирает участников сердцем.

Участие в известном проекте на федеральном телеканале совпало с проблемами со здоровьем певицы. Но артистка не отказалась от работы в проекте. Она доведет дело до конца. На данный момент это останется единственной физической активностью Зиверт.

«Выполню все свои обязательства перед проектом и конкурсантами, которые выбрали меня своим наставником. Я их очень сильно полюбила и очень сильно к ним привязалась. Я не могу бросить своих детей на полпути. Благо там я могу сидеть в кресле и заниматься с ребятами на студии», — отметила исполнительница хита «Зеленые волны» в своем блоге.

Юлия отмечает, что работа на шоу не должна сильно сказаться на ее физическом состоянии.

Интересные факты о Юлии Зиверт

Юлия Зиверт родилась в Москве. Со стороны матери у нее немецкие и польские корни, а стороны отца цыганская и украинская кровь. Мамину фамилию — Зиверт девушка взяла после развода родителей. От бабушки артистке досталась любовь к стилю. Ее родственница отлично шила.

В детстве будущая знаменитость занималась бальными танцами и балетом, но желание привлекать внимание яркими нарядами, совмещая несовместимые на первый взгляд вещи, победило. Зиверт захотела стать дизайнером. Она даже поступила в институт модельера, но судьба распорядилась иначе.

Юлия устроилась стюардессой в популярную авиакомпанию. Там она работала в бизнес-классе. Хороший английский и любовь к перелетам помогли юной Зиверт освоиться. Но работа «элитной» стюардессой не была пределом мечтаний артистки. Душа требовала творчества.

В 2016 году Юлия приняла участие во Всероссийском вокальном конкурсе, в котором одержала победу. Это стало отправной точкой в карьере певицы. Ее услышали, и она им понравилась.

Продвижению певицы помогли оригинальные клипы на ее первые песни. Они становились вирусными. Первый ее альбом был пронизан эпохой 90-х. Певица признавалась, что обожает ту моду и музыку.

Уже через год Зиверт присоединилась к лейблу «Первое музыкальное» и записала кавер на песню «Ветер перемен», которая стала саундтреком к известному сериалу «Чернобыль 2. Зона отчуждения».

Настоящую славу Зиверт принес трек Life. Его даже признали самым часто разыскиваемым синглом в Shazam. Изюминкой композиции стало то, что она исполнялась сразу на двух языках — русском и английском. Песню очень часто крутили на радио и апогеем стало то, что пока еще не сильно узнаваемая певица исполнила свой хит в метро, где собралось огромное количество людей.

Зиверт любит броский макияж, пышные укладки и яркие костюмы. Также на теле девушки присутствует много татуировок. Прошлое привило Юлии чувство стиля. Однако она признавалась, что понимает далеко не всю моду.

Личную жизнь артистка тщательно оберегает. Как известно, у Юлии нет детей и замужем она не была. Вопросы журналистов о личном раздражают Зиверт.

Сегодня популярная певица выпустила документальный фильм о себе и своей работе. Премьера состоялась 31 января на платформе YouTube. По словам Юлии Зиверт, в картине запечатлен один из самых ярких моментов дневника ее памяти. Создание ее нового альбома команда сумела записать на камеру и показать сложный и болезненный путь артистки к перерождению.

«Мы прожили там целую жизнь… большую и маленькую… а теперь вы можете прожить ее вместе с нами», — поделилась знаменитость своими чувствами в блоге.

Новый альбом и новая жизнь артистки с болезненными трудностями зарождают в ней нового человека.

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