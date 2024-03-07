«Я все отдам на свете, мама»: SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детском доме

Музыку для будущего хита написал знаменитый композитор Максим Фадеев, а слова — поэтесса Наталья Касимцева.

В преддверии 8 Марта SHAMAN (псевдоним Ярослава Дронова - Прим.ред.), выпустил новый клип на песню, посвященную самой главной женщине в жизни любого человека — маме.

«Ты жизнь подарила, а хочешь взамен?» — звучит в первой строчке песни под названием «Мама».

Над композицией работала команда профессионалов: музыку написал знаменитый композитор Максим Фадеев, а стихи — поэтесса Наталья Касимцева, а SHAMAN выступил в качестве саунд-продюсера и автора идеи клипа. Для создания новой пронзительной работы он отправился в Тульскую область, где родился и вырос.

«Максим подарил мне эту песню на день рождения. Услышав ее впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать это простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково», — отметил SHAMAN.

Музыка вкупе с картинкой пробирает до слез — в съемках клипа приняли участие воспитанники тульского детского дома, для которых обрести маму, наверняка, — самое главное желание в жизни. Их искренние улыбки украсили ролик.

А сам певец взывает к помощи, ведь семья нужна каждому. Он просит подарить заботу и тепло, о которых мы так часто забываем в повседневной суете, тем, кто лишен родительской любви. Мама — это человек, способный заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет.

«Я все отдам на свете, мама, знай. Ты только до меня не умирай», — обращается он с экрана к каждой матери.

В детский дом Ярослав приехал не с пустыми руками. Он привез с собой новую одежду, технику, игрушки, а также пригласил ребят на один из концертов специальной праздничной программы «ТЫ МОЯ», приуроченной к Международному женскому дню. Пройдут они 9, 10 и 11 марта в столичном «Крокус Сити Холле». Воспитанники детского дома смогу выйти на сцену с артистом.

К слову, трогательная композиция о маме уже попала в горячую ротацию на «Дорожном радио».

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN и Газманов выступили на выставке «Россия» в День защитника Отечества.