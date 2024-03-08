Нуждающегося в медпомощи подростка уже десять дней ищут в Нижнем Тагиле

Подростка, которому необходима медицинская помощь, вот уже десять дней разыскивают близкие, правоохранители и волонтеры в Нижнем Тагиле. Ориентировку с фото и приметами 15-летнего Владимира Киреева в соцсетях опубликовали представители добровольческого порисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. Не исключено, сто мальчик может находиться в другом городе.

Как сообщают волонтеры, о местонахождении и состоянии Владимира Киреева ничего не известно с 27 февраля. В последний раз его видели одетым в черную куртку, синие джинсы и белую шапку. На ногах были черные туфли. Представители отряда опубликовали фото парня в этой одежде, они призывают каждого быть внимательнее к окружению и распространять информацию о пропавшем подростке.

«Особые приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — сказано в ориентировке.

Любую информацию о местонахождении мальчика и данные, которые могут помочь в его поисках, волонтеры просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 и 112.

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