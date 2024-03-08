В Германии заявили о наличии у России «секс-компромата» на немецких политиков

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 137 0

Bild: в Германии боятся наличия у России «секс-компромата» на немецких политиков

В Германии заявили о наличии у России «секс-компромата» на немецких политиков

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Паника усилилась после утечки разговора офицеров Бундесвера.

Власти Германии всерьез обеспокоены, что российская разведка может заполучить видео интимного содержания с участием немецких политиков, либо уже это сделала. Об этом сообщает издание Bild.

Такая обеспокоенность среди высокопоставленных чиновников Германии вызвана недавним инцидентом с утечкой записи разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту. Издание отмечает, что, раз спецслужбы России так сработали в этом случае, то «почему бы им не заполучить в свое распоряжение ролики более личного характера».

Более того, некоторые в Германии считают, что у России якобы уже есть компромат на немецкие власти. Среди сторонников этой теории — эксперт Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. Они обсуждали возможность отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, а также гипотетическую атаку на Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Запад обвинил Россию в «шпионской войне».

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