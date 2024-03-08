В Канаде снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

Избавиться от «позорного» монумента требовали местные активисты.

В Канаде снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина»

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

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В канадском городе Оквилл снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Монумент с выгравированной на нем надписью «Погибшим за свободу Украины» был установлен в 1988 году, он посвящен участникам боев под Бродами 1944 года. До этого он находился на одном из украинских кладбищ.

Местные активисты неоднократно требовали снести памятник, называя его как минимум «пощечиной канадским евреям», однако из-за особенностей местных законов это долгое время не представлялось возможным. Хотя даже мэр Оквилла Роб Бертон заявлял, что ему «противно осознавать, что такой памятник есть в его городе».

В Канаде снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина». В Канаде снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина». Фото: Из открытых источников

Кстати, именно в этой дивизии служил Ярослав Гунько, которого в прошлом году чествовали в правительстве Канады. По данным российских правоохранителей, нацист принимал участие в расстрелах мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

Среди его жертв были многие поляки и евреи. Войска СС и дивизия «Галичина» решением Нюрнбергского трибунала признаны преступными организациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канада готова отправить на Украину только «небоевые» войска.

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