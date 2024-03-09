Нет прав? Почему Украина не может чинить американские гаубицы M777

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Foreign Policy: у Украины нет прав чинить присланные из США гаубицы М777

Нет прав? Почему Украина не может чинить американские гаубицы M777

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Jacqueline Parsons

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ВСУ ежедневно теряют натовскую технику на поле боя. Оказывается, проблемы киевский режим с вооружением имеет не только на фронте.

Натовские гаубицы М777, поставленные Украине, так и остаются разбитыми на поле боя. Проблема в том, что у украинских компаний нет разрешения на их ремонт из-за ограничений, прописанных в законе США, сообщил журнал Foreign Policy.

В материале сказано, что украинские компании, возможно, попытаются сделать копии стволов гаубиц. Но тогда это будет нарушением прав интеллектуальной собственности, за которое грозит определенное наказание. Вместе с тем американские эксперты тоже ничем не могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как они не могут перемещаться без разрешения Белого дома.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу МИД Дмитрия Кулебу.

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