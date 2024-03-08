«К Кулебе много вопросов»: Зеленский планирует уволить главу МИД Украины

Чем недоволен украинский лидер?

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на осведомленные источники.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий», — сообщают изданию источники.

Отмечается, что в офисе президента недовольны работой МИДа. Место Кулебы может занять Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление.

Прежде стало известно, что Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По словам лидера Незалежной, Залужный сам захотел заниматься дипломатической деятельностью.

Многие аналитики считают, что таким образом Зеленский просто избавился от своего главного конкурента и отправил его на «политическую пенсию». Однако, по мнению, военного эксперта Павла Рыжевского, все не так просто. Он считает, что в Великобритании начнутся «смотрины» Залужного на роль президента Украины.