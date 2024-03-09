«Срочные меры»: немцы требуют у властей денег на новые бункеры

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 380 0

Funkе: немцы требуют у властей денег на новые строительство новых бункеров

«Срочные меры»: немцы требуют у властей денег на новые бункеры

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

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Активисты ФРГ уверены, что имеющихся убежищ не хватит в случае возникновения военного конфликта.

Граждане Германии начали требовать у властей выделить средства на строительство новых бункеров на случай войны. С таким требованием выступила городов и коммун ФРГ.

Глава ассоциации Андре Бергхеггер отмечает, что сейчас на территории страны есть 600 бункеров, и называет это количество недостаточным, ведь там смогут укрыться только 500 тысяч человек.

«Срочно необходимо вернуть в эксплуатацию заброшенные бункеры, и мы должны построить новые, современные бомбоубежища», — настаивает активист в беседе с Funke.

При этом Бергхеггер напоминает, что в годы холодной войны в Германии было более двух тысяч бункеров.

К слову, вопрос о необходимости бункеров в Германии поднимается на протяжении последних лет. Так, глава МВД Нэнси Фезер уже заявляла, что в стране не хватает убежищ на случай военного конфликта. А имеющиеся 600, в большинстве своем, непригодны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии заявили о наличии у России «секс-компромата» на немецких политиков. Такая обеспокоенность среди высокопоставленных чиновников Германии вызвана недавним инцидентом с утечкой записи разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.

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