Хозяйкам на заметку: как отбелить пластик от желтизны

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 66 0

Есть несколько проверенных способов, которые не ударят по кошельку.

Хозяйкам на заметку: как отбелить пластик от желтизны

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

Со временем пластик может потерять свой изначальный белый цвет и приобрести неприятный желтоватый оттенок. Если вы хотите восстановить былой вид материалу, то есть небольшой ряд средств, которые помогут вам в этом. Об этом сообщает портал EAOMedia.ru.

Мыло

Нанесите мыло на мягкую губку, используя теплую воду, и вымойте пожелтевшую пластиковую поверхность. Затем промойте это место уже чистой водой и высушите полотенцем.

Зубная паста

Отбеливающая паста также может быть отличным средством для удаления желтизны. Нанесите небольшое количество средства на губку или тряпку и протрите желтые пластиковые поверхности. Затем промойте пластик чистой водой и высушите его.

Уксус и лимонный сок

Эти продукты довольно часто используют для очистки и отбеливания различных поверхностей. Смочите губку в слабом растворе уксуса или лимонном соке и протрите желтые участки. После промойте пластик водой и высушите.

Перекись водорода

Это средство может использоваться не только для обработки ран, а также может помочь удалить желтизну на пластике. Нанесите небольшое количество перекиси на ватный диск и потрите им нужную поверхность. Затем промойте водой место обработки и высушите.

Специальные отбеливающие средства

Есть также специальные средства для удаления желтизны. Однако перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Стоит отметить, что каждый тип пластика может реагировать по-разному на различные средства. По этой причине лучше всего перед использованием опробовать один из методов лишь на небольшом участке. Так вы убедитесь, что средство не испортит поверхность и эффективно сработает.

Ранее 5-tv.ru писал о 10 лучших лайфхаков использования апельсиновой цедры в быту.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:17
Включите их в рацион: названы самые полезные для сердца и сосудов продукты
0:50
«С 8 Марта, девочки»: мужчина сломал нос девушке-промоутеру в баре Челябинска
0:37
Хозяйкам на заметку: как отбелить пластик от желтизны
0:18
Умерла актриса из сериала «Дикий ангел» Эстрела Новаиш
0:08
Орехи на перекус: ученые доказали пользу миндаля для похудения
23:55
Ученый оценил опасность зафиксированной на Солнце вспышки

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок