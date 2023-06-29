Тот еще фрукт: 10 лучших лайфхаков использования апельсиновой цедры в быту

Кто в России не любит пить чай с лимоном или лакомиться сочными апельсинами или мандаринами. Но мало кто знает, что эти цитрусовые — не только неиссякаемый источник витаминов. Лимоны, апельсины и мандарины могут спасти в самых разных бытовых ситуациях. Как использовать цедру с пользой, узнала «Самая полезная программа».

Освежитель воздуха

Апельсиновая кожура, например, отлично впитывает неприятные запахи. Из нее легко можно сделать освежитель воздуха для дома или авто. Рецепт прост: берутся цитрусовые, очищаются от кожуры, далее к цедре нужно добавить пару палочек гвоздики и сложить в небольшой мешочек из ткани или в бумажные салфетки. Это саше можно повесить в комнате или в салоне машины.

Натуральный освежитель не только приятно пахнет, но и немного увлажняет воздух.

Такое же ароматическое саше поможет справиться и с неприятным запахом обуви. Его просто следует положить в ботинки или кроссовки на ночь.

Универсальный очиститель

Цедрой можно освежить не только обувь, но и кухню. Например, если насыпать на разделочные доски немного соли, а потом протереть кожурой апельсина, мандарина или лимона, то поверхность будет идеально чистой и приятно пахнуть. Главное — не забыть промыть доски под водой и вытереть их насухо.

Кожура цитрусовых прекрасно справляется с очисткой сантехник от минеральных отложений. Принцип работы тот же: посыпать солью и натереть раковину или ванну. Пара минут и готово.

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Или можно приготовить апельсиновый уксус: высушенные цитрусовые корки заливают столовым уксусом и оставляют на неделю. После жидкость переливают в бутылку с пульверизатором и используют в качестве универсального чистящего средства.

Защита от насекомых

Собрались на рыбалку или в поход — стоит прихватить с собой пару апельсинов или лимонов, их цедра поможет избавиться от надоедливых мошек или комаров. Цитрусовые нужно просто почистить и положить рядом с собой кожуру. Для большей эффективности цедру следует помять в руках или мелко натереть — запах быстро отпугнет надоедливых насекомых.

А вот сухие корки мандаринов, апельсинов и лимонов здорово помогают от моли. Достаточно просто сделать саше и повесить его в шкафу.

Растопка мангала

Невероятно, но высушенная кожура цитрусовых прекрасно подходит для растопки мангала. Горючее маслянистое вещество с лимоном поможет костру разгореться, а эфирные масла придадут мясу приятный вкус и аромат.

Приправа

Из кожуры получается и великолепная приправа. Предварительно цедру сушат и измельчают в порошок. Полученную смесь добавляют в выпечку, витаминные коктейли и в маринад для мяса.

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Аромасвеча

А еще из апельсиновой корки можно сделать ароматическую свечу. Для этого достаточно разрезать фрукт пополам, вынуть дольки, не повредив волокнистую сердцевину, и налить туда оливковое или подсолнечное масло. В таком виде цедру стоит оставить минут на 20-30, чтобы кожура хорошо пропиталась.

Следом содержимое необходимо перелить в другую емкость, а саму свечу — подсушить на горячей батарее около 30-60 минут. Апельсиновую чашу затем вновь наполняют маслом, оставив лишь небольшой хвостик сердцевины. Она-то и будет выполнять роль фитиля.

Скраб для тела

Из цедры апельсина или лимона можно приготовить прекрасный скраб для тела. Кожуру нужно натереть на терке, добавить к ней ¾ стакана сахарного песка, четыре ложки миндального масла и одну — оливкового. Средство прекрасно очищает и тонизирует кожу, а обходится в копейки.