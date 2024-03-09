«Выходи за меня!» — на концерте SHAMAN боец СВО сделал предложение своей девушке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 008 0

На концерте SHAMAN боец СВО сделал предложение своей девушке

Фото, видео: SHAMAN; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Потерявший ногу при выполнении боевого задания Азамат Мамаев познакомился с волонтером Дашей Масютиной в госпитале.

На проходящем в «Крокус Сити Холле» концерте певца SHAMAN (Ярослав Дронов) участник СВО Азамат Мамаев сделал предложение своей любимой девушке. Видео трогательного момента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Молодой человек потерял ногу при выполнении боевой задачи и познакомился с волонтером Дашей Масютиной в госпитале. Через полгода Азамат понял, что это его судьба.

«В жизни случаются события, которые ставят перед нами испытания… Потеря ноги было для меня трудным испытанием, но встреча с тобой стала для меня настоящим чудом! В моменты слабости и боли ты была тем самым лучом света, который наполнял мою жизнь радостью и надеждой. Твоя любовь, тепло и забота сделали меня сильнее. Я никогда не забуду, как ты была рядом в каждом моем шаге в восстановлении. Я тебя очень сильно люблю! Выходи за меня!» — сказал военнослужащий.

«Да!» — без раздумий ответила девушка.

«Горько!» — скандировал зал под бурные аплодисменты.

Подробную историю любви и интервью с кавалером Ордена Мужества Азаматом Мамаевым смотрите в материале автора и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланы Шевченко.

В эти минуты в «Крокус Сити Холле» с аншлагом проходит концерт SHAMAN. Перед выступлением любимого певца поклонники и участники фан-клубов устроили в холле традиционный танцевальный флешмоб. Сам SHAMAN появился на сцене в необычном образе с белыми длинными волосами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, SHAMAN выступил с благотворительным концертом перед сотрудницами и осужденными Можайской женской колонии № 5 в честь Международного женского дня.

Тема:
Спецоперация
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