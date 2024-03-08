SHAMAN провел 8 Марта в женской колонии: «Приехал спеть»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 2 486 0

SHAMAN выступил в можайской женской колонии на 8 Марта

SHAMAN провел 8 Марта в женской колонии: «Приехал спеть»

Фото: ВКонтакте / Федеральная служба исполнения наказаний / fsin_uis_rf

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Исполнитель выступил перед сотрудницами и осужденными исправительного учреждения.

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил с благотворительным концертом перед сотрудницами и осужденными Можайской женской колонии № 5 в честь Международного женского дня. Исполнитель приехал в исправительное учреждение с огромной корзиной цветов, сообщили в пресс-службе ФСИН.

«Все мужчины страны поздравляют своих дочерей, сестер, жен, мам и бабушек. А я приехал спеть для тех, кто не избалован вниманием — женщин, находящихся в местах лишения свободы», — отметил он.

Ярослав Дронов исполнил свои самые популярные хиты — «Ты моя», «Встанем», «Я русский». Однако главным сюрпризом стала премьера новой композиции — «Мама». Женщины были в восторге от такого сюрприза на 8 Марта. Исполнитель без подарка тоже не остался — ему вручили картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте.

Фото: ВКонтакте / Федеральная служба исполнения наказаний / fsin_uis_rf

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN назвал женщин прочной опорой всех мужчин.

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SHAMAN провел 8 Марта в женской колонии: «Приехал спеть»

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