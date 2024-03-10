Студента МГУ арестовали на десять суток из-за названия сети Wi-Fi

К сети с проукраинским лозунгом мог получить доступ неограниченный круг лиц.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали на десять суток за проукраинское название сети Wi-Fi. Такое решение вынес Никулинский суд Москвы. Это следует из базы данных инстанции.
Назвав так сеть Wi-Fi, Тарасов пытался пропагандировать окружающим идеологию украинских националистов. При этом точка была доступной для всех.
В связи с этим студента признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций — Прим. ред.). Помимо ареста у Тарасова изъяли роутер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как утечка разговора немецких офицеров оставила Украину без ракет Taurus.
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