В яблочко: ВС РФ при помощи «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

ВС РФ при помощи «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot

В яблочко: ВС РФ при помощи «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Американское вооружение все чаще становится легкой мишенью российских сил.

Два американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot были уничтожены российскими бойцами с помощью удара ракетой комплекса «Искандер-М», сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot», — сказал источник.

Чуть позже появились кадры последствий удара оружием. На видео видно, что бойцам удалось уничтожить три системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

К слову, в последний раз бойцы поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские военные уничтожают машины ВСУ на авдеевском направлении.

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